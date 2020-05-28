В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1851

Анастасия Иванова

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 11, достигнув 1851, сообщил в четверг республиканский департамент здоровья.

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1851 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 81 тысячи тестов на коронавирус. В больницах находятся 30 пациентов. За время пандемии скончались 66 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.

Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.

ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.