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В Крыму отреагировали на прогноз США о скорой войне между Россией и Украиной

В Крыму отреагировали на прогноз США о скорой войне между Россией и Украиной

В Крыму назвали выдумкой предсказание США о скорой войне между Россией и Украиной из-за того, что последняя оставила полуостров без воды. Комментарий прессе дал Юрий Гомпель – глава регионального комитета парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям.

С его слов, у России нет планов по захвату юга Украины с целью обеспечения республики водой. Парламентарий назвал прогнозы американских экспертов из центра The Jamestown Foundation о грядущей «водяной войне» пропагандой, направленной на внутреннего американского потребителя.

, - цитирует депутата eadaily.com.

Американские аналитики, выдвигая прогнозы о скорой войне между Россией и Украиной, руководствовались, в том числе, изменениями в климате. По их мнению, несколько теплых зим усугубили ситуацию с водой на полуострове до такой степени, что именно в этом году российская сторона может вторгнуться на юг Украины, чтобы обеспечить водными ресурсами «аннексированный» Крым.

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По материалам: u-f.ru

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