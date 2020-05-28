В Крыму отреагировали на прогноз США о скорой войне между Россией и Украиной

Вадим Карасев

В Крыму назвали выдумкой предсказание США о скорой войне между Россией и Украиной из-за того, что последняя оставила полуостров без воды. Комментарий прессе дал Юрий Гомпель – глава регионального комитета парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям.

С его слов, у России нет планов по захвату юга Украины с целью обеспечения республики водой. Парламентарий назвал прогнозы американских экспертов из центра The Jamestown Foundation о грядущей «водяной войне» пропагандой, направленной на внутреннего американского потребителя.

, - цитирует депутата eadaily.com.

Американские аналитики, выдвигая прогнозы о скорой войне между Россией и Украиной, руководствовались, в том числе, изменениями в климате. По их мнению, несколько теплых зим усугубили ситуацию с водой на полуострове до такой степени, что именно в этом году российская сторона может вторгнуться на юг Украины, чтобы обеспечить водными ресурсами «аннексированный» Крым.