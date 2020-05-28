В Ленобласти разработают план постCOVIDного восстановления экономики

Влада Некрасова

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разработать к 20 июня план восстановления экономики региона после пандемии коронавирусной инфекции.

"План должен объединить первоочередные мероприятия по обеспечению устойчивого развития экономики, критически важные задачи и проекты Стратегии-2030, а также ресурсы госпрограмм и региональных проектов", - сказал глава региона в четверг во время онлайн заседания правительства.

Дрозденко отметил, что, занимаясь проблемами коронавирусной инфекции, власти региона не должны забывать о реализации национальных проектов.

"Эти задачи никто не отменял, и мы должны выйти на запланированные показатели. Мы видим, что у нас будут некоторые сбои, связанные с ограничениями, но по большинству направлений мы эффективно работали", – сказал он.

По его словам, чтобы выправиться, региону необходимо до 20 июня 2020 года сформировать региональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения Ленинградской области на 2020-2021 годы. План объединит уже реализуемые задачи в рамках Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, критически важные задачи и проекты Стратегии 2030, а также ресурсы госпрограмм и региональных проектов, которые могут быть перенаправлены на меры поддержки и приоритетные направления развития.