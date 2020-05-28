В Microsoft пояснили, в чём причина проблем с обновлениями в Windows 10

Алексей Вольцев

Microsoft выпустила документ, который раскрыл причину возможных проблем с установкой обновлений Windows 10. Как сообщается, виновником может быть функция быстрого запуска (Fast Startup).Эта система призвана ускорить запуск ОС, при этом она включена в большинстве случаев. Однако из-за этого компьютер не отключается полностью, что делает невозможным установку. При этом в случае перезагрузки сбоев не отмечается.По данным компании, полное выключение производится, если только пользователь перегружает PC или выключает его через «Пуск». Иначе этого не происходит.Microsoft собирается исправить эту проблему в будущей версии Windows, однако точных сроков не называет.