В МИД оценили заявления США о санкциях против "Северного потока — 2"

Влада Некрасова

Заявления США о намерении ввести новые санкции против проекта "Северный поток 2" говорят об активности американских сил, навязывающих другим странам свою энергетическую политику и свой сжиженный газ, Вашингтон снижает в своих интересах конкурентоспособность европейских компаний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы уже зафиксировали четкий курс американской дипломатии в ФРГ. Даже в нынешние непростые времена в Вашингтоне продолжают набирать обороты и активны силы, которые намерены диктовать другим странам, какую энергетическую политику им надлежит осуществлять. При этом полностью игнорируется и международное право, и рыночные принципы, и экономические интересы партнеров", - сказала Захарова на брифинге.