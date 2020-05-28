В МИД Украины появился спецпредставитель по вопросам антироссийских санкций

Алексей Вольцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил Посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики.Об этом сообщает пресс-служба МИД."Алексей Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики", – сказано в сообщении.В сообщении МИД сказано, что Макеева назначили во исполнение требований Закона Украины "О санкциях"."(Назначение, – ред.) также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека", – сообщили в ведомстве.Алексей Макеев был политическим директором МИД в 2014-2020 годах.