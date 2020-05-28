Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В МИД Украины появился спецпредставитель по вопросам антироссийских санкций

В МИД Украины появился спецпредставитель по вопросам антироссийских санкций

В МИД Украины появился спецпредставитель по вопросам антироссийских санкций
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил Посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Алексей Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики", – сказано в сообщении.
В сообщении МИД сказано, что Макеева назначили во исполнение требований Закона Украины "О санкциях".

"(Назначение, – ред.) также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека", – сообщили в ведомстве.

Алексей Макеев был политическим директором МИД в 2014-2020 годах.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

В Италии под виноградниками нашли древнеримский мозаичный пол
В Италии под виноградниками нашли древнеримский мозаичный пол
"Я видела столько несчастных худых женщин": Анна Седокова о весе, уходе за собой и питании
"Я видела столько несчастных худых женщин": Анна Седокова о весе,
Норвегия заявила о бесполезности карантина
Норвегия заявила о бесполезности карантина
Любовный гороскоп на июнь 2020 года
Любовный гороскоп на июнь 2020 года
Российская соцсеть проведет благотворительный концерт с популярными звездами
Российская соцсеть проведет благотворительный концерт с популярными
Пушков прокомментировал планы Киева ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Пушков прокомментировал планы Киева ликвидировать администрации ДНР и
В Польше обвинили главу Россельхознадзора в вымогательстве взятки
В Польше обвинили главу Россельхознадзора в вымогательстве взятки
В Вене открылся новый музей «Альбертина Модерн»
В Вене открылся новый музей «Альбертина Модерн»
Разбираемся в современных направлениях музыки
Разбираемся в современных направлениях музыки
В США порекомендовали Украине не поставлять воду в Крым
В США порекомендовали Украине не поставлять воду в Крым
Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев
Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев
В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода
В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода

Топ на сегодня

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области

Еще по теме

МИД: Новый «посол» будет защищать от русокрыс
Украина отказалась разрешить ПАРНАСу агитацию в Крыму
Киев заявил, что проведение голосования в помещениях дипмиссий РФ невозможно
В МИД рассказали о жизни кота Амбассадора