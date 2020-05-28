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В НБУ уточнили масштабы обвала экономики в 2020 году

В НБУ уточнили масштабы обвала экономики в 2020 году
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает падения украинской экономики в 2020 году не на 5%, как прогнозировалось ранее, а на 6-7%. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Он считает, что падение может быть более серьезным, чем ожидалось.

"Исходя из данных по падению в первом квартале, показателей промпроизводства и транспорта в апреле, полагаю, падение может быть более серьезным, чем ожидалось. Соответственно если переносить динамику на годовой показатель, мы уже можем говорить о 6-7% падения, а не о 5%, как было до сих пор. Но в данных обстоятельствах, это не такая уж и большая разница – все движется в рамках примерно того же сценария", - сказал он.
По словам Сологуба, ситуация в целом не настолько плохая, как ожидалось в начале карантина.

"Ситуация не самая лучшая, но мы не видим миллионов безработных или десятков тысяч закрытых компаний. Частично это объясняется тенденциями последних лет – стабильным ростом экономики и зарплат, массовой трудовой миграцией – а также высокой долей теневого сектора. Эти факторы сформировали определенный "жировой запас" у бизнеса и экономики в целом. Конечно, он небольшой, но на 3-4 месяца его должно хватить. Дальше – уже нет", - отметил Сологуб.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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