В Польше обвинили главу Россельхознадзора в вымогательстве взятки

Вадим Карасев

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В Польше местный бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки на полмиллиона долларов. Об этом пишет РЕН ТВ.

В московскую полицию обратился представитель компании «Млековита», которая базируется в городе Высоке-Мазовецке и производит молочные продукты. По его словам, глава Россельхознадзора, его заместитель Константин Савенков через юриста по фамилии Суздальцев требуют у президента «Млековита» Даруша Сапиньски и его представителя в России деньги в обмен на снятие ограничений на поставки продукции на российскую территорию.

Данкверт уже ответил на обвинения в вымогательстве взятки, заявив, что обсуждал позицию по поводу заявления польской стороны с адвокатом Анатолием Кучереной. «Я на ходу с Кучереной, с адвокатом, говорил, как вообще на это реагировать», — сказал глава Россельхознадзора ТАСС.