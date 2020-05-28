В России не выявили случаев смерти на фоне приема гидроксихлорохина

Алексей Вольцев

Летальных исходов, связанных с нарушением ритма сердца на фоне приема гидроксихлорохина (ГХХ), за время пандемии коронавируса в России не было, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

"По результатам мониторинга безопасности лекарственных препаратов гидроксихлорохина в период пандемии COVID-19 в Российской Федерации не выявлено летальных исходов, связанных с нарушением ритма у пациентов на фоне приема ГХХ", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.