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В России не выявили случаев смерти на фоне приема гидроксихлорохина

В России не выявили случаев смерти на фоне приема гидроксихлорохина
Летальных исходов, связанных с нарушением ритма сердца на фоне приема гидроксихлорохина (ГХХ), за время пандемии коронавируса в России не было, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

"По результатам мониторинга безопасности лекарственных препаратов гидроксихлорохина в период пандемии COVID-19 в Российской Федерации не выявлено летальных исходов, связанных с нарушением ритма у пациентов на фоне приема ГХХ", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

# Россия
По материалам: ria.ru

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