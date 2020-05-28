Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России подготовились к спасению экономики

В России подготовились к спасению экономикиФото: пресс-служба Правительства РФ

В России закончилась подготовка плана по спасению экономики на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и обрушением цен на нефть. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

«На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Предполагается, что план будет реализован до конца следующего года.

План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Ранее в Минэкономразвития указывали, что общая стоимость всех мер поддержки российской экономики, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, составляет 3,3 триллиона рублей. Однако, по данным газеты «Ведомости», это обойдется стране в 8 триллионов рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Экс-участника «Чай вдвоем» изнасиловали в восемь лет
Экс-участника «Чай вдвоем» изнасиловали в восемь лет
Что пишут в Телеграме: 28 мая
Что пишут в Телеграме: 28 мая
Гузеева заставила пьяную невесту поклясться «завязать бухать»
Гузеева заставила пьяную невесту поклясться «завязать бухать»
Как Малфой из "Гарри Поттера": Настасья Самбурская удивила сменой имиджа
Как Малфой из "Гарри Поттера": Настасья Самбурская удивила сменой
В России подготовились к спасению экономики
В России подготовились к спасению экономики
На Украине составили очередной план по "возвращению" Крыма
На Украине составили очередной план по "возвращению" Крыма
Мультфильм "Карлсон вернулся" отмечает 50-летие
Мультфильм "Карлсон вернулся" отмечает 50-летие
«Новая газета» ответила на претензии родственников бывших чеченских боевиков
«Новая газета» ответила на претензии родственников бывших чеченских
Иосиф Пригожин объяснил популярность групп одной песни
Иосиф Пригожин объяснил популярность групп одной песни
Глава МИД Сербии: защита косовских сербов — приоритетная задача Белграда
Глава МИД Сербии: защита косовских сербов — приоритетная задача
Почему Скотт Дисик и София Ричи расстались после трех лет романа
Почему Скотт Дисик и София Ричи расстались после трех лет романа
США накрыла мощная волна банкротств
США накрыла мощная волна банкротств

Топ на сегодня

В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ
В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ
Объяснены принципы подсчета статистики по коронавирусу ВОЗ в России
Объяснены принципы подсчета статистики по коронавирусу ВОЗ в России
ЕС будет «выдавливать» пандемию антикризисным планом с кредитами и грантами
ЕС будет «выдавливать» пандемию антикризисным планом с кредитами

Еще по теме

Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность
Европа согласовала план по спасению экономики
Поэтапно. Минэкономразвития составит план восстановления экономики
Власти сообщили о новых мерах по спасению экономики России