В Ростове проверяют готовность пляжей к сезону 2020 года

Вадим Карасев

До наступления купального сезона в Ростове, который начнётся после улучшения ситуации с коронавирусом, специалисты оценивают готовность пляжей к сезону.

ГУ МЧС Ростовской области сообщает, что, в Ростове ведётся работа по подготовке пляжей к купальному сезону текущего года. Инспекторы центра ГИМС уже провели техосвидетельствование городского пляжа, который находится за Ворошиловским мостом на левом берегу.

Результат проверки показал, что на этой территории купание безопасно. Пляж оборудован и имеет все необходимое для нормального функционирования. Там установлен спасательный пост, есть пункт медицинской помощи, по периметру установлены таблички, на которых указаны температура воды и воздуха. Готовность пляжа подтверждена документально.

Пляжи для населения откроются после улучшения эпидемиологической ситуации в области, пишет „КП“.

Читайте также: Василий Голубев заявил о готовности к введению частичного карантина