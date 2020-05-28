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В США назвали сроки отправки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию

В США назвали сроки отправки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию
Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ будет готова к отправке из США в Россию на следующей неделе, сообщил в четверг РИА Новости представитель администрации США.

"Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ сейчас изготавливаются производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке на неделе с 1 июня", - сказал он.

Ранее представитель компании-производителя Vyaire Medical сообщил РИА Новости, что отправка состоится 30 мая.


Москве 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона долларов.
# Россия
По материалам: ria.ru

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