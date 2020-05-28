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В США порекомендовали Украине не поставлять воду в Крым

В США порекомендовали Украине не поставлять воду в КрымФото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Бывший посол США на Украине Джон Хербст порекомендовал Киеву не поставлять воду в Крым. Об этом сообщает «Укринформ».

«Я, конечно, рекомендовал бы Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма», — подчеркнул дипломат. По его мнению, это позволит «сохранить высокую цену полуострова для Кремля». Хербст также выступил за новые санкции против России со стороны США и Евросоюза, однако назвал их маловероятными. Отмечается, что их могут ввести только в случае некого обострения ситуации.

5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым, объяснив это тем, что на полуострове живут украинцы. Затем он пояснил, что водоснабжение невозможно из-за «оккупации полуострова». Однако, выступая в Верховной Раде 6 марта, Шмыгаль сказал, что Украина все-таки будет поставлять воду в Крым, но только питьевую и для хозяйственных нужд жителей.

Проблемы с водой начались в Крыму после присоединения к России в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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