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В США приняли закон о санкциях против Китая

В США приняли закон о санкциях против КитаяФото: globallookpress.com

Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что палата представителей приняла данный законопроект практически единогласно — против выступил лишь один человек. При этом само заседание впервые в истории проходило в удаленном формате. До этого документ в мае был одобрен сенатом, теперь его должен подписать президент Дональд Трамп. В тексте говорится о принятии строгих мер к виновным должностным лицам, например, об отказе в выдачи виз и замораживании их собственности в США.

21 мая сообщалось, что сенаторы США подготовили двухпартийный законопроект о санкциях по еще одному поводу — за подготовку и осуществление системы новых законов в Гонконге.

4 декабря 2019 года палата представителей Конгресса США также приняла законопроект, который может привести к введению санкций против властей Китая, ответственных за работу «лагерей перевоспитания» уйгуров. Тогда речь шла об ограничениях в рамках «Глобального акта Магнитского».

В ноябре было опубликовано несколько секретных документов Компартии Китая, связанных с перевоспитанием мусульманских меньшинств в СУАР. В них также содержались секретные личные указания председателя Китая Си Цзиньпина.

В августе 2018-го Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. В Пекине же существование лагерей объясняют профилактикой террористической деятельности в регионе.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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