В США рассказали, как относятся к работе реактора в Бушере

Лидия Мартынова

США на сегодня удовлетворены работой ядерного реактора в иранском Бушере, но будут оценивать целесообразность продления исключений для него из санкций каждые 90 дней, заявил в среду заместитель госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд.

Распечатку его общения с журналистами распространил в четверг госдепартамент.

Ранее Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС, для которого исключения продлены на 90 дней. Это одни из последних послаблений, введенных против Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.

"На этот момент мы хотим разрешить его работу из соображений безопасности и (обеспечения – ред.) работы реактора – наверное, хорошо, если в Иране не будет инцидента с реактором", - сказал Форд.

Кроме того, по его словам, США заинтересованы в сохранении цепочки поставок топлива для него с последующим вывозом, чтобы "гарантировать, что у Ирана нет причин говорить о потребности в обогащении для Бушера и нет возможности использовать отработанное топливо в целях выделения их него плутония".