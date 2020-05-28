В США рассказали, как относятся к работе реактора в Бушере
Распечатку его общения с журналистами распространил в четверг госдепартамент.
Ранее Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС, для которого исключения продлены на 90 дней. Это одни из последних послаблений, введенных против Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
"На этот момент мы хотим разрешить его работу из соображений безопасности и (обеспечения – ред.) работы реактора – наверное, хорошо, если в Иране не будет инцидента с реактором", - сказал Форд.
Кроме того, по его словам, США заинтересованы в сохранении цепочки поставок топлива для него с последующим вывозом, чтобы "гарантировать, что у Ирана нет причин говорить о потребности в обогащении для Бушера и нет возможности использовать отработанное топливо в целях выделения их него плутония".