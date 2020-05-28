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В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных

В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверныхФото: Jonathan Ernst / Reuters

Руководство социальной сети Twitter выразило уверенность, что сообщения президента США Дональда Трампа могут ввести в заблуждение избирателей. Такое заявление опубликовано на сайте компании, передает ТАСС.

Так, в Twitter считают, что твиты Трампа могут ввести в заблуждение относительно требований, которые необходимы для участия в избирательном процессе в США. Как пояснили в компании, поэтому два сообщения американского лидера были помечены специальным значком. «В рамках наших усилий по сохранению непредвзятости», — сообщило руководство.

27 мая Twitter под несколькими публикациями Трампа появились сообщения о фальсификации информации. Американский президент написал, что голосование по почте приведет к масштабной фальсификации и подделке бюллетеней. Голубой восклицательный знак под твитами главы государства о процедуре голосования по почте означал, что, по мнению социальной сети, в тексте есть необоснованные заявления и недостоверные данные.

Лидер США обвинил Twitter в «удушении свободы слова» и во вмешательстве в президентские выборы. Позднее он признался, что задумал закрыть социальные сети из-за манипуляций против сторонников консервативных взглядов. Создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг также раскритиковал Twitter за маркировку нескольких твитов Трампа как недостоверных.

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По материалам: lenta.ru

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