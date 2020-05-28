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В Вене открылся новый музей «Альбертина Модерн»

В Вене открылся новый музей «Альбертина Модерн»

Венская художественная галерея «Альбертина» открыла свое второе здание, где разместились коллекции современного искусства. Новый музей получил название «Альбертина Модерн» и расположился в центре города в здании Дома художников на площади Карлсплац. Начало работы музея было назначено еще на 12 марта, но из-за эпидемии коронавирусной инфекции было отложено, и «Альбертина Модерн» начала принимать посетителей 27 мая.

Идея открытия нового музея родилась в ходе переговоров между предпринимателем Гансом Петером Хазельштайнером и генеральным директором «Альбертины» Клаусом Альбрехтом Шредером. Незадолго до этого Хазельштайнер приобрел значительную часть собрания современного искусства, принадлежавшего Карлхайнцу и Ангес Эссель. В 2017 году Хазельштайнер и семейство Эссель передали свои коллекции в долгосрочную аренду «Альбертине», а Хазельштайнер также взял на себя финансирование ремонта здания Дома художников (Künstlerhaus) и подготовки его к размещению экспозиции. Помимо коллекций Хазельштайнера и Эссель, в фонд нового музея вошли произведения из собрания «Альбертины».

За последние три года здание, построенное в 1862 году, было восстановлено в первоначальном виде как внутри, так и снаружи под эгидой архитектурной коллекции музея «Альбертина» и при помощи консультантов из федерального бюро памятников Австрии. Были воссозданы оригинальные настенные росписи и украшения, а также мозаичные полы терраццо. В то же время Дом художников был адаптирован в соответствии с современными стандартами для общественных зданий и условиями размещения музейных коллекций. Верхний этаж здания остается в собственности Общества австрийских художников.

В фонде «Альбертины Модерн» находится 60 000 рисунков, акварелей, гравюр и фотографий. Среди представленных авторов ряд известных австрийских художников: Арнульф Райнер, Мария Лассинг, Франц Вест, Эрвин Вурм, Вали Экспорт. Современное искусство Германии представлено такими именами, как Георг Базелиц, Ансельм Кифер, Маркус Люперц, Йорг Иммендорф, Гюнтер Фрог. Имеются также значительные работы американских авторов: Энди Уорхола, Алекса Каца, Эрика Фишля, Роберта Лонго, Синди Шерман, Шерри Левин, Росса Блекнера и Майкла Хейзера.

Работа музея началась с выставки «Начало. Искусство в Вене, 1945–1980-е годы». Как сообщается в пресс-релизе музея, экспозиция посвящена эпохе, которая стала формирующей для международного современного искусства, и представляет наиболее важные художественные позиции Австрии на пороге постмодернизма.

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По материалам: polit.ru

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