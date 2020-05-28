Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Верхневолжье с июля стартует спецналоговый режим для самозанятых

В Верхневолжье с июля стартует спецналоговый режим для самозанятых

В Верхневолжье с июля стартует спецналоговый режим для самозанятых
. С 1 июля в Тверской области начнет действовать специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", сообщает пресс-служба областного правительства.

В четверг областное Законодательное собрание одобрило соответствующий закон, разработанный по инициативе губернатора области Игоря Рудени и направленный на поддержку самозанятых жителей Верхневолжья.

Реализация проекта позволит гражданам легально зарабатывать без рисков получить штраф, а также пользоваться мерами государственной поддержки для предпринимателей.

"Появление специального налогового режима даст возможность нашим гражданам устойчиво пройти сложный эпидемиологический период и внести свой вклад в укрепление нашей региональной экономики", - отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании президиума областного правительства, на котором обсуждался проект.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

На создателя паблика «Омбудсмен полиции» завели третье уголовное дело
На создателя паблика «Омбудсмен полиции» завели третье уголовное дело
В Верхневолжье с июля стартует спецналоговый режим для самозанятых
В Верхневолжье с июля стартует спецналоговый режим для самозанятых
Древняя ДНК рассказала, что ели и чем чистили зубы японцы эпохи Эдо
Древняя ДНК рассказала, что ели и чем чистили зубы японцы эпохи Эдо
Сбербанк спрятал от пользователей кнопку подключения к Системе быстрых платежей
Сбербанк спрятал от пользователей кнопку подключения к Системе
Российские мегапроекты захотели отдать одной компании
Российские мегапроекты захотели отдать одной компании
В России не выявили случаев смерти на фоне приема гидроксихлорохина
В России не выявили случаев смерти на фоне приема гидроксихлорохина
В ЕК представили новую программу Евросоюза по здравоохранению
В ЕК представили новую программу Евросоюза по здравоохранению
Стратегическое партнерство с Украиной не подлежит пересмотру — МИД Грузии
Стратегическое партнерство с Украиной не подлежит пересмотру — МИД
В ЦИК рассказали об организации участков для голосования по Конституции
В ЦИК рассказали об организации участков для голосования по
6 предчувствий, которые нельзя игнорировать
6 предчувствий, которые нельзя игнорировать
В Италии под виноградниками нашли древнеримский мозаичный пол
В Италии под виноградниками нашли древнеримский мозаичный пол
"Я видела столько несчастных худых женщин": Анна Седокова о весе, уходе за собой и питании
"Я видела столько несчастных худых женщин": Анна Седокова о весе,

Топ на сегодня

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ
В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ

Еще по теме

Руденя: в Тверской области принимаются допмеры поддержки бизнеса
В России может появиться новый налог для самозанятых
Путин дал право регионам самостоятельно вводить налог на самозанятых
Руденя: тверские власти разработали меры поддержки бизнеса