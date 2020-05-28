В Верхневолжье с июля стартует спецналоговый режим для самозанятых
В четверг областное Законодательное собрание одобрило соответствующий закон, разработанный по инициативе губернатора области Игоря Рудени и направленный на поддержку самозанятых жителей Верхневолжья.
Реализация проекта позволит гражданам легально зарабатывать без рисков получить штраф, а также пользоваться мерами государственной поддержки для предпринимателей.
"Появление специального налогового режима даст возможность нашим гражданам устойчиво пройти сложный эпидемиологический период и внести свой вклад в укрепление нашей региональной экономики", - отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании президиума областного правительства, на котором обсуждался проект.