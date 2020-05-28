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В зоне ООС внезапно умер комбриг ВСУ

В зоне ООС внезапно умер комбриг ВСУ

В четверг, 28 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил умер командир 1-й отдельной танковой Сиверской бригады подполковник Юрий Межаков. Ранее на Донбассе погиб полковник полиции — комбат батальйона «Луганск-1» Сергей Губанов.

«Остановилось сердце патриота, воина, защитника Родины … Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил — за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа», — пишут о комбриге побратимы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети поименно вспомнили украинских военнослужащих, погибших на Донбассе в апреле 2020 года.

87 Сделайте "ФАКТЫ"
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# Украина
По материалам: fakty.ua

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