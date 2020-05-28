Ведущий «Модного приговора» отказался помогать больному ребенку

Вадим Карасев

Александр Васильев Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев отказался помогать девочке из Нефтеюганска, которая больна спинальной мышечной атрофией. Об этом рассказала URA.RU ее мама.

Как рассказала женщина, одна из волонтеров, которая помогает семье со сбором денег, обратилась к телеведущему в социальных сетях. Однако Васильев назвал ее мошенницей и заявил, что в большей помощи нуждается модельер Вячеслав Зайцев, у которого сейчас финансовые трудности.

Он объяснил свое заявление тем, что дом моды радует множество женщин, а Зайцев — национальная гордость. «Ребенок — больной или здоровый, радует пока только свою маму, папу и бабушку. Что вырастет — пока не знаем», — сказал он.

Васильев заявил, что ребенок с «ценою одной инъекции» за 150 миллионов рублей период кризиса и пандемии коронавируса пока национальной гордостью не является.

В Ханты-Мансийском автономном округе раскритиковали телеведущего. Однако после скандала все комментарии со страницы историка моды удалили. В беседе с изданием Васильев отказался комментировать эту ситуацию.

Ранее российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, пожаловался на финансовые трудности в период самоизоляции из-за коронавируса. Артист задался вопросом, почему российские власти не помогают деятелям культуры, отдавая предпочтение пенсионерам и врачам.