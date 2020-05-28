Вильфанд предупредил о штормовых ветрах на Урале

Алексей Вольцев

Резкое снижение температуры после продолжительного периода жаркой погоды на Урале будет сопровождаться опасными погодными явлениями, в том числе штормовыми ветрами, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если в некоторых регионах устанавливается жаркая погода на длительный период, то при прохождении холодного фронта, как правило, бывают опасные явления. Большое различие температуры на небольшом пространстве приводит к особому типу неустойчивости, которая в свою очередь провоцирует взрывные процессы. В Свердловской области, в Екатеринбурге, в других городах Урала и на юге Западной Сибири происходит резкая смена температуры. Возникает ветер до 25 метров в секунду", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что такой ветер приводит к тому, что шифер срывает с крыш, поднимаются в воздух предметы с большой парусностью. Также могут быть сильные осадки, которые приводят к подъему уровня воды в реках.