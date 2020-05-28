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Вирусолог оценил смягчение ограничительных мер в Москве

Вирусолог оценил смягчение ограничительных мер в МосквеФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Переход ко второму этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, произошел своевременно. Об этом директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев рассказал в интервью «Известиям».

По его мнению, Москва может позволить себе перейти к постепенному смягчению режима самоизоляции. Главная задача российских властей в условиях эпидемии заключается в том, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения, с чем в настоящее время она справляется. В большинстве регионов нагрузка на здравоохранение составляет 50 процентов, а заболеваемость снижается.

В целом ситуация в столице положительная, во многих других регионах также наблюдается явный спад заболеваемости. Тем не менее он призвал не расслабляться и подходить к снятию мер в различных субъектах Российской Федерации индивидуально.

Лукашев добавил, что от повторения эпидемии гарантированно защищает иммунная прослойка примерно в 70 процентов. Однако и в условиях, когда этот показатель составляет 12 процентов, скорость распространения вируса будет заметно снижена.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. В то же время столичный градоначальник объявил о втором этапе смягчения ограничений. Так, москвичам позволят гулять, заниматься спортом при условии соблюдения перчаточного и масочного режима. Помимо этого откроются парки, автомобильные салоны, непродовольственные магазины, а также ряд точек по оказанию услуг. Остается запрет на работу парикмахерских, ресторанов, фитнес-клубов, театров и музеев.

За последние сутки в России выявлено 8338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 370 680 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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