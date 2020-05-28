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Во взломанном аккаунте главы ДНР разместили его «сенсационное» признание

Во взломанном аккаунте главы ДНР разместили его «сенсационное» признание

Личный Twitter-аккаунт главы ДНР Дениса Пушилина был взломан. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе его администрации.

«В результате взлома на личной странице главы государства появилась запись, компрометирующая подразделения Народной милиции Республики. На данный момент о случившемся было сообщено в технический отдел социальной сети, ждем от них адекватной реакции», — приводит текст сообщения агентство ДАН.

Судя по всему, речь идет о спланированной провокации со стороны Киева, поскольку украинские СМИ как по команде разместили у себя сюжеты о том, что «главарь террористов» якобы признался в обстрелах мирного населения.

Они были опубликованы после того, как на аккаунте Пушилина в Twitter появилась запись о том, что он приносит соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов подразделениями ДНР.

Явную «липу» выдает то обстоятельство, что в тексте не сообщается о времени и месте обстрела «сепаратистами» гражданских объектов. Видимо подходящих примеров у авторов провокации просто не нашлось.

В администрации Пушилина сообщили, что до тех пор пока не будет устранена проблема, и в связи с возросшим риском атак на другие аккаунты, необходимо проверять всю информацию на официальном сайте Главы ДНР.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Украина в ООН призвала Россию отказаться от «логики войны» после того, как лидеры ЛНР и ДНР отдали приказ отвечать огнем на обстрелы своих населенных пунктов со стороны ВСУ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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