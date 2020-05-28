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ВОЗ представила тревожную «коронавирусную» статистику по Европе

ВОЗ представила тревожную «коронавирусную» статистику по Европе

С начала вспышки коронавируса Covid-19 в марте это заболевание стало причиной 159 000 летальных исходов в 24 европейских странах, сообщил сегодня, 28 мая, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передаёт CNN.

ВОЗ в своей классификации относит к Европе 53 страны, включая Россию и Турцию.

По словам Клюге, в Европейском регионе в целом зарегистрировано более двух миллионов подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией и более 175 тыс. смертей. 94% всех скончавшихся пациентов с диагнозом Covid-19 были люди старше 60 лет, и в 59% случаев — мужчины.

Сердечно-сосудистые заболевания были наиболее распространёнными среди умерших пациентов с коронавирусной инфекцией.

Клюге также представил обновленную информацию о текущем распространении вируса в Европе, заявив, что за последние 14 дней совокупные случаи в регионе увеличились на 15%. На Европу приходится 38% всех случаев инфицирования и около 50% летальных исходов в мире.

По данным ВОЗ, Россия, Великобритания, Белоруссия, Турция и Италия стали странами, которые сообщили о самом высоком совокупном количестве подтверждённых случаев за последние две недели. На долю Испании, Италии, Великобритании и Франции приходится 72% всех случаев смерти Covid-19 в Европе.

По мере того как страны региона продолжают ослаблять ограничения в своих карантинных режимах, Клюге подчеркнул, что «не может быть восстановления экономики без контроля над передачей Covid-19».

«Нашим приоритетом должно быть инвестирование в здравоохранение, инвестиции в социальную защиту и, прежде всего, избежание жёсткой экономии», — сказал представитель ВОЗ.

Он посоветовал политическим лидерам Европы изучить уроки финансового кризиса 2008−2009 годов, когда многие страны сократили расходы на здравоохранение.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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