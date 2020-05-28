Воздушный замок. Киев включил Донбасс в планы по децентрализации

Влада Некрасова

Кабмин Украины не включил Крым в утвержденные перспективные планы по децентрализации регионов страны, но при этом внес в список неподконтрольные Киеву территории Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса украинского президента Владимира Зеленского.





"Перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины, за исключением (Крыма, –ред.). Временно оккупированные территории Донбасса попадают в план", – сообщили в пресс-службе, отметив, что децентрализация, по мнению официального Киева, "выходит на финишную прямую".

В конце апреля радио Sputnik сообщало, что Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В нем предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте не упоминается особый статус для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который должен быть предоставлен региону по Минским соглашениям.

сообщало, что Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".