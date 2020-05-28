Вторая попытка. Россия повторно отправит приглашения на Парад Победы

Анастасия Иванова

Москва отправит повторные приглашения на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

Президент России Владимир Путин 26 мая объявил, что отложенный из-за коронавируса парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня.





"Повторные приглашения будут направлены всем участникам, в том числе президенту Французской Республики", – ответил Алексей Парамонов на вопрос о возможном визите Эммануэля Макрона в российскую столицу.

Ранее французский президент планировал приехать в Москву для участия в параде 9 Мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако мероприятие было отложено из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в мире в связи с распространением коронавируса.

Молдавии, Казахстана, Сербии и Киргизии. Также приглашение на участие в параде принял глава Палестины Махмуд Аббас.

Утром в четверг радио Sputnik сообщило, что президент Киргизии подтвердил готовность приехать в Москву на Парад Победы.