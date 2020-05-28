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Выпущено масштабное обновление для Windows 10

Выпущено масштабное обновление для Windows 10
Компания Microsoft выпустила крупное обновление для операционной системы Windows 10. Новая версия получила название Windows 10 May 2020 Update, сообщает портал The Verge.

Главными в майском обновлении стали Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2) — вторая версия Linux-подсистемы для Windows с кастомным Linux-ядром — и улучшения, связанные с голосовой помощницей Cortana. Интеграция Linux упрощает жизнь разработчикам и значительно повышает производительность подсистемы в Windows 10. В следующих апдейтах компания обещает добавить поддержку графического интерфейса для приложений и аппаратного ускорения графики.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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