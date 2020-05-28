Выпущено масштабное обновление для Windows 10
Сегодня, 07:49 Влада Некрасова
Компания Microsoft выпустила крупное обновление для операционной системы Windows 10. Новая версия получила название Windows 10 May 2020 Update, сообщает портал The Verge.
Главными в майском обновлении стали Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2) — вторая версия Linux-подсистемы для Windows с кастомным Linux-ядром — и улучшения, связанные с голосовой помощницей Cortana. Интеграция Linux упрощает жизнь разработчикам и значительно повышает производительность подсистемы в Windows 10. В следующих апдейтах компания обещает добавить поддержку графического интерфейса для приложений и аппаратного ускорения графики.
По материалам: ria.ru