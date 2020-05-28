Вышедших поддержать арестованного за одиночный пикет журналиста задержали

Вадим Карасев

Фото: страница Ирины Воробьевой на Facebook

Журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев были задержаны за одиночный пикет у здания МВД в поддержку арестованного журналиста «Новой газеты» Ильи Азара. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

Помимо них, на пикет вышел главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Он также был задержан и отправлен в автозак.

Ранее 28 мая Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет, который он провел два дня назад у здания МВД. Спецкор «Новой газеты» вышел поддержать создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Тверской районный суд признал журналиста виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение правил проведения митинга»).

Воронцов проходит подозреваемым по двум уголовным делам — о распространении порнографии и вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского. Он долгое время работал в полиции и дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения бывший полицейский создал проект «Омбудсмен полиции», куда стали обращаться с жалобами действующие сотрудники МВД. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства. В апреле 2020 года в связи с публикацией фейка о коронавирусе на его канале СКР возбудил уголовное дело, а у Воронцова и его родных прошли обыски.