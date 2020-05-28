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Замглавы Минздрава Ляшко прокомментировал возможность своего участия в выборах мэра Киева

Замглавы Минздрава Ляшко прокомментировал возможность своего участия в выборах мэра Киева

Бесстрашный борец с дедовщиной в армии и коронавирусом в гражданской жизни мэр Киева Виталий Кличко может получить на предстоящих выборах градоначальника довольно интересного соперника в виде заместителя главы министерства здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

По крайней мере, сам Ляшко не исключил возможности выдвижения своей кандидатуры на должность городского головы Киева, назвав подобный поворот событий «интересным предложением».

Об этом Ляшко сказал в эфире телеканала Zik.

В частности, на вопрос ведущей, не планирует ли он идти в политику и баллотироваться на должность мэра Киева, главный санитарный врач, ставшим популярным благодаря борьбе с пандемией коронавируса, ответил: «Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить».

Отметим, что помимо Ляшко недавно информацию о возможном баллотировании на выборах мэра Киева высказывал шоумен Сергей Притула, который ни подтвердил, ни опроверг ее.

В то же время в президентской партии «Слуга народа» и без того хватает желающих занять столь желанный пост: 19 мая несколько десятков нардепов обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой провести публичные праймериз по отбору кандидатов на должность мэра столицы и глав городов областного значения.

По данным исследования Социологической группы «Рейтинг», которое провели 4−7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем — народный депутат от «Слуги народа» Александра Ткаченко (8,8%). Социологические компании пока не публиковали исследований за май.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «Слуги народа» намеревались провести выборы мэра и местные выборы в Киеве в декабре прошлого года, но затем решили совместить их с местными выборами по всей Украине.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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