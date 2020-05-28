Застройщиков жилья предлагают отнести к малому и среднему бизнесу для господдержки

Влада Некрасова

Торгово-промышленная палата России просит включить застройщиков недвижимости в категорию малого и среднего предпринимательства (МСП), чтобы предоставить им возможность для получения господдержки. Об этом говорится в пакете предложений ТПП для включения в общенациональный план восстановления экономики после пандемии, передаёт ТАСС.

Письмо с указанными инициативами глава палаты Сергей Катырин направил вице-премьеру Марату Хуснуллину.

«Разработать отдельные критерии включения застройщиков в категорию МСП», — отмечается в документе.

Как пояснил Катырин, жилищное строительство отличается существенной степенью капиталоёмкости проектов, даже относительно малый застройщик реализует проекты суммарной стоимостью в несколько миллиардов рублей. При этом по всем иным признакам такие компании скорее обладают признаками МСП, но по законодательству не причисляются к соответствующей категории.

«В связи с этим компании не имеют возможности получать меры поддержки для МСП», — отметил он письме.

ТПП также просить включить строительную отрасль в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших от последствий коронавируса. В письме отмечается, что строительство составляет 6 процентов ВВП России, или 6,5 триллиона рублей в год, в которых заработная плата работников составляет 400 миллиардов рублей в год. Численность занятых в этой отрасли составляет 9 процентов от общей численности занятых в экономике.

«Поддержка деятельности таких организаций весьма важна в период ожидаемого экономического спада в целях предотвращения роста безработицы на региональных рынках труда», — считают в палате.

Среди других инициатив ТПП — введение механизма льготного кредитования по ставке максимум 5,5 процента для подрядных организаций, участвующих в госпроектах в сфере строительства, включая выполнение работ по проектированию и инженерным изысканиям. Кроме того, палата просит загрузить до 70 процентов мощности высокотехнологичных и модернизируемых предприятий стройиндустрии госзаказами на ближайшие 3 года.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что кабмин разработал около 200 предложений, которые помогут снизить негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на строительную отрасль.