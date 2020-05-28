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Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД

Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет у здания МВДИлья АзарФото: «Avtozak Live»

Журналист «Новой газеты» Илья Азар был арестован на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщается на сайте издания.

Тверской районный суд признал Азара виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение правил проведения митинга»). «15 суток за одиночный пикет без какого-либо вообще нарушения 20.2! И такое теперь бывает. Увидимся летом», — написал журналист в своем Facebook.

Азар и другие активисты были задержаны 26 мая. Они вышли с одиночными пикетами к в поддержку Воронцова, который проходит подозреваемым по двум уголовным делам — о распространении порнографии и вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского.

Воронцов долгое время работал в полиции. Он дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения бывший полицейский создал проект «Омбудсмен полиции», куда стали обращаться с жалобами действующие сотрудники МВД. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства. В апреле 2020 года в связи с публикацией фейка о коронавирусе на его канале СКР возбудил уголовное дело, а у Воронцова и его родных прошли обыски.

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По материалам: lenta.ru

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