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Американский солдат врезался в человека на грузовике и спас много жизней

Американский солдат врезался в человека на грузовике и спас много жизнейКадр: fox4kc.com

Солдат, находящийся при исполнении служебных обязанностей, направил свой грузовик в стрелка на мосту в Канзасе, США. Этим поступком он спас «бесчисленное количество жизней», пишет FOX 4.

Старший сержант Дэвид Ройер (David Royer) рассказал, что разговаривал со своей невестой Хейли Сиелой (Haley Siela) по телефону, когда застрял в пробке по дороге домой на мосту около Форт Ливенворт в среду утром, 27 мая. Затем он увидел человека впереди, который вытащил винтовку из машины и начал стрелять. «Я услышала восемь или девять выстрелов», — сказала невеста солдата. «Я был так напугана, потому что я знала, как это все получилось»,— добавила она.

Первоначально об инциденте сообщалось как о разборках на дороге, но, когда полиция опросила свидетелей, они поняли, что на самом деле произошло, сообщает станция. Начальник полиции Ливенворта Патрик Китченс (Patrick Kitchens) рассказал, что старший сержант Ройер сразу определил, что на дороге находится активный стрелок, и вмешался в события. Он въехал в стрелка на своем транспортном средстве, нанеся ему критическую травму. Начальник полиции отметил, что поступок, вероятно, «спас бесчисленное количество жизней».

По словам Китченса, у 37-летнего стрелка было несколько видов оружия, и он стрелял с моста без разбора. Стрелок и жертва, которую он успел подстрелить, еще один солдат, были доставлены в больницу с серьезными травмами. Комментируя произошедшее, Ройер сказал, что он сделал единственную вещь, которая пришла ему в голову, чтобы остановить стрелка. «Мне кажется, что большинство людей в моей ситуации сделали бы то же самое», — отметил он. Старший сержант добавил, что 15 лет, проведенные в армии, вероятно, подготовили его к инциденту.

Невеста солдата заявила, что хотя ее жених не считает себя героем, она будет его так называть. «Давайте будем абсолютно кристально чисты, его действия были героическими», — сказала она.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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