Анастасия Шубская поделилась трогательными снимками детей после выписки из роддома
В среду 26-летняя Анастасия Шубская и 34-летний Александр Овечкин во второй раз стали родителями — у пары родился сын, которого они назвали Ильей. Спустя два дня после появления малыша на свет Анастасию выписали из роддома, и она вместе с новорожденным вернулась домой. Несколько часов назад она поделилась трогательными снимками детей, на которых старший сын пары Сережа, который летом отметит двухлетие, с любопытством разглядывает младшего брата.
Ну что может быть милее?!
— отметила Шубская.
Хоккеист, в свою очередь, тоже поделился фотографией с детьми и признался своей семье в любви.
— поделился своей радостью Овечкин.
В этом году Александр и Анастасия отметят четвертую годовщину свадьбы, которую они сыграли через год после своего бракосочетания (праздник пришлось перенести из-за подготовки спортсмена к Кубку мира). Торжество было пышным и прошло в Барвихе. Сейчас супруги постоянно проживают в США, где Овечкин уже много лет играет за команду "Вашингтон Кэпиталз".