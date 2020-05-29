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Анастасия Шубская поделилась трогательными снимками детей после выписки из роддома

Анастасия Шубская поделилась трогательными снимками детей после выписки из роддома

В среду 26-летняя Анастасия Шубская и 34-летний Александр Овечкин во второй раз стали родителями — у пары родился сын, которого они назвали Ильей. Спустя два дня после появления малыша на свет Анастасию выписали из роддома, и она вместе с новорожденным вернулась домой. Несколько часов назад она поделилась трогательными снимками детей, на которых старший сын пары Сережа, который летом отметит двухлетие, с любопытством разглядывает младшего брата.


Ну что может быть милее?!

— отметила Шубская.

Хоккеист, в свою очередь, тоже поделился фотографией с детьми и признался своей семье в любви.


@nastyashubskaya, это наше с тобой счастье, наши малыши, которые на этом фото первый раз вместе, наше все, наша жизнь... Спасибо тебе, моя родная, за наших сыновей! Очень вас люблю! Я здесь самый счастливый,

— поделился своей радостью Овечкин.

В этом году Александр и Анастасия отметят четвертую годовщину свадьбы, которую они сыграли через год после своего бракосочетания (праздник пришлось перенести из-за подготовки спортсмена к Кубку мира). Торжество было пышным и прошло в Барвихе. Сейчас супруги постоянно проживают в США, где Овечкин уже много лет играет за команду "Вашингтон Кэпиталз".


Анастасия Шубская и Александр Овечкин с новорожденным сыном
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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