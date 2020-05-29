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BCG: каждый шестой в мире может потерять работу из-за COVID-19

BCG: каждый шестой в мире может потерять работу из-за COVID-19
Каждый шестой человек в мире может потерять работу в ближайшие два-три месяца из-за последствий коронавируса, а в 2020 году почти 2 миллиарда человек рискуют остаться без нее или перейти на неполную занятость, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Сложно переоценить радикальные изменения в глобальных трудовых ресурсах, которые спровоцировал кризис, вызванный вспышкой COVID-19. Анализ BCG показывает, что в 2020 году более 1,9 миллиарда человек (более половины трудовых ресурсов мира) будут затронуты шоком - могут потерять работу или перейти на неполную занятость. Согласно прогнозам ILO (Международная организация труда), потери трудовых доходов достигнут 3,4 триллиона долларов. В ближайшие два-три месяца работу с высокой вероятностью потеряет каждый шестой в мире, а уровень безработицы превысит 17%", - пишут авторы исследования.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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