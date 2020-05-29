BCG привела три сценария роста безработицы в России

Лидия Мартынова

коронавируса

BCG

Число безработных в России в результате последствий распространения новогоможет вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (), которое есть в распоряжении РИА Новости.

По расчетам экспертов, количество потерявших работу в стране может увеличиться с докризисных 4,6% до 6-7% в случае наиболее благоприятного сценария "Отскок", до 8-10% при базовом сценарии "Тяни-толкай" и до 12-15%, с ростом числа безработных на 7,8 миллиона в абсолютном выражении, если кризис пойдет по сценарию "Критический спад".