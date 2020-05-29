BCG привела три сценария роста безработицы в России
Сегодня, 06:56 Лидия Мартынова
— РИА Новости. Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
По расчетам экспертов, количество потерявших работу в стране может увеличиться с докризисных 4,6% до 6-7% в случае наиболее благоприятного сценария "Отскок", до 8-10% при базовом сценарии "Тяни-толкай" и до 12-15%, с ростом числа безработных на 7,8 миллиона в абсолютном выражении, если кризис пойдет по сценарию "Критический спад".
По материалам: ria.ru