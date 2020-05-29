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Белоруссия открестилась от задолженности перед Россией за газ

Белоруссия открестилась от задолженности перед Россией за газ
Белоруссия не имеет задолженностей перед Россией за природный газ, заявила пресс-служба белорусского Минэнерго.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил журналистам, что общая сумма задолженности Белоруссии перед Россией за поставки газа составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов.

"Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ. Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами", – говорится в сообщении белорусского ведомства.

Отмечается, что между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа "с учетом его калорийности". Урегулирование возникших вопросов также находится в компетенции хозяйствующих субъектов, добавили там.


сообщило, что Белоруссия попросила Россию понизить цену на газ.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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