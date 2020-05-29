Белоруссия среди лидеров в Европе по уровню заболевших Covid-19
Белоруссия вошла в пятерку европейских стран с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения Covid-19 за последние две недели. Об этом 28 мая сообщил директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
По его словам, кроме Белоруссии в первую пятерку вошли Россия, Великобритания, Турция и Италия. При этом он отметил, что на фоне пандемии Европа вступает в фазу экономического спада, но страны не должны из-за этого сокращать государственные расходы на здравоохранение.
Напомним, всего в зоне ответственности европейского бюро ВОЗ находятся 53 страны с населением около 900 млн человек, в которых подтверждено более 2 млн случаев заражения и зафиксировано свыше 175 тыс. смертей от коронавируса. На 28 мая в Белоруссии количество подтвержденных случаев Covid-19 достигло 39 858, скончалось 219 человек.