Белоруссия среди лидеров в Европе по уровню заболевших Covid-19

Влада Некрасова

Белоруссия вошла в пятерку европейских стран с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения Covid-19 за последние две недели. Об этом 28 мая сообщил директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, кроме Белоруссии в первую пятерку вошли Россия, Великобритания, Турция и Италия. При этом он отметил, что на фоне пандемии Европа вступает в фазу экономического спада, но страны не должны из-за этого сокращать государственные расходы на здравоохранение.

«Сегодня нашим приоритетом должно стать инвестирование в здравоохранение, в социальную защиту и прежде всего избежание жесткой экономии, которая разрушила жизни многих в Европе. Инвестирование в здравоохранение и социальную защиту — особенно в условиях нестабильной экономики — является признаком ответственных политических действий», — подчеркнул директор европейского регионального бюро ВОЗ.

Напомним, всего в зоне ответственности европейского бюро ВОЗ находятся 53 страны с населением около 900 млн человек, в которых подтверждено более 2 млн случаев заражения и зафиксировано свыше 175 тыс. смертей от коронавируса. На 28 мая в Белоруссии количество подтвержденных случаев Covid-19 достигло 39 858, скончалось 219 человек.