Бьюти-дайджест: от гантелей Louis Vuitton до Наоми Кэмпбелл в рекламе

Вадим Карасев

Louis Vuitton выпустил дизайнерские гантели стоимостью почти 200 тысяч рублей, Mixit и центр "Насилию.нет" объединяются, чтобы помочь жертвам домашнего насилия, Жизель Бундхен сделала стрижку своей дочери, а Наоми Кэмпбелл стала первым лицом Pat McGrath Labs. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Louis Vuitton выпустил дизайнерские гантели стоимостью 2 720 долларов (192 тысячи руб.)

После закрытия тренажерных залов из-за пандемии многие из нас стали заниматься дома, смотреть фитнес-трансляции в прямом эфире и пробовать новые упражнения, используя все, что у нас есть под рукой. По статистике, в первые дни изоляции спортоборудование разбирали как горячие пирожки. Следуя трендам, модный дом Louis Vuitton выпустил свой собственный набор гантелей. Они украшены монограммой LV, весят 3 кг и обойдутся в 2 720 долларов вместе с доставкой.





В новой линейке спорттоваров от Louis Vuitton также есть скакалка стоимостью 670 долларов, держатель для бутылки с водой стоимостью 1 400 долларов, мяч для волейбола стоимостью 2 720 долларов, набор для пинг-понга стоимостью 2 280 долларов и горные лыжи стоимостью 5 350 долларов. Уже представляем, как Яна Рудковская делает прямо сейчас заказ онлайн.

Mixit и центр "Насилию.нет" объединяются, чтобы помочь жертвам домашнего насилия

Во многих странах существует практика оповещения о домашнем насилии в семье. Однако подавляющее большинство жертв не имеет возможности заявить об этом напрямую в полицию или рассказать о своей ситуации соответствующим организациям.





С 1 июня 2020 года, в Международный день защиты детей, горячая линия call-center Mixit совместно с центром "Насилию.нет" начинает работать на прием звонков о домашнем насилии по специально разработанной схеме. Любая девушка, которая подвергается домашнему насилию, может позвонить в Mixit под предлогом покупки косметических средств, назвать кодовые слова, тем самым сообщить о проблеме в семье.

Символом домашнего насилия в мире является фиолетовая лента. Кодом для горячей линии станут слова: "положите в мой заказ фиолетовую ленту; я делала заказ и просила вложить в него фиолетовую ленту". Таким образом оператор поймет, что данные об этом звонке необходимо срочно передать в центр "Насилию.нет".

Мы не могли остаться в стороне, когда так часто начала подниматься тема домашнего насилия, случаи которого, к большому сожалению, участились во время введенного карантина. Мы считаем своим долгом и миссией внести вклад в эту острую общественную проблему, зная, какими уязвимыми бывают женщины и дети, как негативно сказывается домашнее насилие на развитии общества,

— говорит Елена Назарова, основательница марки.

Мы ежедневно работаем преимущественно с женской аудиторией. Привлечь дополнительное внимание к тяжелому положению и не оставить его без внимания, позаботиться не только о красоте, но и о социальном аспекте очень ценно для нас. Уверены, что наша миссия будет выполнена, если мы спасем хотя бы одну жизнь,

— добавляет Елена.

Mixit берет под патронаж женский кризисный центр "Китеж", а также будет способствовать распространению информации центра "Насилию.нет" в точках продаж после окончания периода самоизоляции.

Наоми Кэмпбелл стала первым лицом Pat McGrath Labs

50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в короткометражном фильме "Божественная роза" в поддержку новой коллекции Pat McGrath Labs "Божественная роза". Звезда будет участвовать в рекламных кампаниях бренда в течение года.

Я очень рада, что моя сестра Наоми Кэмпбелл — наше первое официальное лицо Pat McGrath Labs. Красоту Наоми невозможно описать, но то, что действительно делает ее особенной и непревзойденной музой Макграт, — это ее добрая душа,

— говорит основательница марки.





Две легенды индустрии моды являются близкими друзьями уже на протяжении более 25 лет. Они впервые встретились на съемочной площадке в 1994 году. С тех пор они вместе работали над бесчисленными проектами, визажист красила супермодель на показах мод и для съемок в глянцевых журналах.





Пэт — моя семья, у нее невероятный талант, она королева косметического бизнеса, которую я знаю с самых первых шагов в своей карьере. Пэт создала линию, которая привносит фантазию и гламур в нашу повседневную жизнь и заставляет нас снова мечтать!

— говорит Кэмпбелл.

Коллекция Divine Rose поступит в продажу 29 мая.

Жизель Бундхен сделала стрижку своей дочери

Кажется, игра "сам себе парикмахер" стала одной из самых популярных в эту изоляцию. А почему бы нет? Множество звезд уже попробовали свои силы в этом нелегком деле. К ним присоединилась и Жизель Бундхен — она сделала своей дочери Вивиан стрижку.





Модель опубликовала несколько коротких видеороликов в своих сторис.

Сколько ты собираешься отстричь?

— спрашивает Вивиан по-португальски, немного нервничая.





Ты даже не заметишь,

— отвечает Бундхен на своем родном языке.

Судя по всему, новая прическа понравилась Вивиан, а ее мама написала под постом, что "клиент остался доволен".

Школа естественного омоложения "Ревитоника" запустила видеокурс "Интимное омоложение"

Курс создан при поддержке врачей-гинекологов и посвящен развитию сексуальности и решению проблем женского здоровья. Это четырехнедельная программа, которая поможет вернуть здоровье органам репродуктивной системы, сделать ярче и полноценнее сексуальную жизнь, восстановиться после родов и вернуть упругость интимным мышцам.

Видеокурс включает вагинальный самомассаж, упражнения Кегеля (адаптированные для самостоятельного выполнения в домашних условиях), физические упражнения, приемы для работы с мышцами тазового дна.