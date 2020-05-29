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Блогерша отказалась от ребенка с аутизмом спустя три года после усыновления

Блогерша отказалась от ребенка с аутизмом спустя три года после усыновленияФото: @mykastauffer

Блогерша Майка Стаффер (Myka Stauffer) на своем YouTube-канале, на который подписано 716 тысяч пользователей, объявила о том, что отказывается от ребенка с аутизмом, которого она и ее муж усыновили три года назад. Она объяснила, что мальчик, родившийся в Китае, нуждается в особом уходе.

Стаффер призналась, что чувствует себя «на 500 процентов провалившейся матерью». Она объяснила, что в течение последнего года мальчику по имени Хаксли требовалась все более интенсивная терапия и особый уход. Также за это время семья узнала подробности о его здоровье, о которых ей не сообщили в процессе усыновления.

Она была вынуждена вернуть ребенка, которого воспитывала с 2017 года, в агентство по усыновлению, которое уже подобрало Хаксли новую семью. Его приемная мать обладает необходимыми медицинскими знаниями, чтобы воспитывать мальчика.

BuzzFeed пишет, что решение Стаффер вызвало в сети серьезные споры об этичности ее поступка. Издание отмечает, что еще до того, как Хаксли стал членом ее семьи, женщина сделала его центральным героем своего блога. В частности, она во всех подробностях описывала детали усыновления, а уже после завершения процедуры показывала на видео с монетизацией практически каждый его шаг. Это принесло ей множество подписчиков, замечают журналисты. Стаффер также выступала экспертом и защитником прав на международное усыновление.

В Twitter многие пользователи заподозрили, что Стаффер использовала ребенка из Китая, чтобы обрести популярность на YouTube. В частности, юзерша @thatbonnielass7 заявила, что женщина избавилась от него, как от «ненужного домашнего животного». Пользовательница @lexi4prez написала: «Подождите, белая ютуберша реально вернула ребенка с аутизмом из Китая, потому что воспитывать его было слишком сложно?! Дети — не игрушки и не животные». При этом другие пользователи Twitter и YouTube посочувствовали семье и выразили обеспокоенность судьбой ребенка.

Женщина с мужем воспитывают еще четверых детей.

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По материалам: lenta.ru

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