Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Частным клиникам могут разрешить проведение бесплатной вакцинации

Частным клиникам могут разрешить проведение бесплатной вакцинации

Частным клиникам могут разрешить проведение бесплатной вакцинации

Частным медицинским клиникам, которые участвуют в программе обязательного медицинского страхования (ОМС), могут разрешить проводить бесплатную вакцинацию граждан. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в июне.

Документ внесли первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член этого комитета Борис Менделевич. В закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предлагается внести изменения, расширяющие сферу действия этого закона на все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы ОМС.

Сейчас вакцинацию россиян в рамках национального календаря профилактических прививок разрешается проводить только организациям государственной и муниципальной систем здравоохранения. При этом по закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ», к медорганизациям, действующим в сфере ОМС, относятся учреждения любой организационно-правовой формы.

По данным Фонда обязательного медицинского страхования, в 2018 году частные медучреждения оказали амбулаторную помощь в рамках базовой программы ОМС 22,5 миллионам граждан. Но, как отмечают авторы законопроекта, лекарства и деньги для проведения вакцинации направляются только в государственные и муниципальные медорганизации. Работающие по ОМС негосударственные медучреждения фактически оказывают медпомощь, но не получают вакцины в рамках календаря прививок. Законопроект должен исправить эту ситуацию.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Прокурор вступился за обвиненных в смерти чернокожего полицейских
Прокурор вступился за обвиненных в смерти чернокожего полицейских
Прохор Шаляпин вклинился в спор Шнурова и Пригожина и порассуждал о патриотизме
Прохор Шаляпин вклинился в спор Шнурова и Пригожина и порассуждал о
Twitter и Facebook напомнили Трампу о законе после его указа о соцсетях
Twitter и Facebook напомнили Трампу о законе после его указа
В России предложили запретить увольнения во время пандемии
В России предложили запретить увольнения во время пандемии
Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
Пользователи не узнали сестер Кардашьян на старом фото
Пользователи не узнали сестер Кардашьян на старом фото
ПАСЕ оценит предлагаемые поправки в российскую Конституцию
ПАСЕ оценит предлагаемые поправки в российскую Конституцию
Российские дипломаты рассказали о вывозном рейсе из Латинской Америки
Российские дипломаты рассказали о вывозном рейсе из Латинской Америки
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Трамп допустил возможность закрытия Twitter
Трамп допустил возможность закрытия Twitter
Счетная палата оценила запасы нефти и газа в России
Счетная палата оценила запасы нефти и газа в России
Инвестор рассказал, какие компании выиграли от карантина
Инвестор рассказал, какие компании выиграли от карантина

Топ на сегодня

Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Еще по теме

В Госдуме предложили разрешить частным клиникам проводить вакцинацию граждан
Законопроект о вакцинации в частных клиниках могут подготовить к осенней сессии
Перинатальные центры в регионах достроят в 2017 году
Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о декларациях по амнистии капитала