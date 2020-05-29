Частным клиникам могут разрешить проведение бесплатной вакцинации

Влада Некрасова

Частным медицинским клиникам, которые участвуют в программе обязательного медицинского страхования (ОМС), могут разрешить проводить бесплатную вакцинацию граждан. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в июне.

Документ внесли первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член этого комитета Борис Менделевич. В закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предлагается внести изменения, расширяющие сферу действия этого закона на все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы ОМС.

Сейчас вакцинацию россиян в рамках национального календаря профилактических прививок разрешается проводить только организациям государственной и муниципальной систем здравоохранения. При этом по закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ», к медорганизациям, действующим в сфере ОМС, относятся учреждения любой организационно-правовой формы.

По данным Фонда обязательного медицинского страхования, в 2018 году частные медучреждения оказали амбулаторную помощь в рамках базовой программы ОМС 22,5 миллионам граждан. Но, как отмечают авторы законопроекта, лекарства и деньги для проведения вакцинации направляются только в государственные и муниципальные медорганизации. Работающие по ОМС негосударственные медучреждения фактически оказывают медпомощь, но не получают вакцины в рамках календаря прививок. Законопроект должен исправить эту ситуацию.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.