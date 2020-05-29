Чем подкормить клубнику во время цветения?

Влада Некрасова

В огороде все набирает обороты. Не только работы по огороду, но и сами растения уже становятся похожими на то, чем они должны быть. Понемногу зацветает клубника-земляника. И вот тут-то важно не пропустить момент и подкормить ее.

Я приверженец естественного роста ягод, поэтому во время их созревания стараюсь не пичкать растение удобрениями. Подкормку провожу тогда, когда на клубнике появляются первые цветы. Почему стоит поторопиться? Да потому что сегодня один-два цветка, а завтра их уже сотня.

Особенно важна подкормка для ремонтантной клубники. Она дает плоды постоянно, поэтому питания ей тоже нужно больше, чем обычной.

Можно обойтись без химии и сделать прекрасные подкормки самостоятельно. В этом случае ваши ягодки будут совершенно безопасны и полезны с точки зрения экологии.

Самая распространенная подкормка — на дрожжах. Клубника после нее действительно плодоносит «как на дрожжах». Чтобы сделать простейшую из всех возможных, нужно взять 1 кг свежих дрожжей, развести их в 5ти литрах воды. Поставить в теплое место на сутки, чтобы дрожжи забродили. Для хорошего брожения можно добавить пару ложечек сахара. На ведро воды добавляется всего пол литра готового дрожжевого настоя. На каждый кустик нужно вылить 500мл подкормки. Если быть точным — не на каждый, а под каждый, так как подкормка вносится под кустик.





Следующая не менее полезная подкормка готовится на золе. На 5 литров воды – 5 стаканов золы. Зола заливается кипятком, размешивается и настаивается пока вода полностью остынет. Затем этот настой процеживаем и поливаем каждый кустик. На один куст — одна пол литровая баночка настоя.Если вы успели рано замочить птичий помет, то и эта подкормка подойдет для клубники. На 1 кг куриного помета, требуется 20 литров воды. Нужно время, чтобы помет перебродил, это примерно 10 дней. После того, как настой перестанет пениться, на ведро воды добавляем по пол-литра настоя и поливаем клубнику. Достаточно все тех же пол-литра.

Не стоит забывать о том, что даже такие безопасные подкормки не вносятся в сухую землю. Если на завтра у вас намечена подкормка растений, то сегодня обязательно полейте их. Подкормленная во время цветения клубника-земляника обязательно порадует вас крупными ягодами.