Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тыс.

Лидия Мартынова

Из-за коронавирусной инфекции в различных странах мира с начала пандемии умерли уже 353 373 человека. Такие данные (на момент публикации) приводит Всемирная организация здравоохранения.

Всего в мире выявлено более 5 596 550 случаев инфицирования COVID-19. На США приходится более 2,5 млн случаев, на Европу — больше 2 млн.

Тем временем, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 5,8 млн случаев коронавируса, умерли 359 791 человек.

Ранее, как сообщало ИА Newstes, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что с начала вспышки Covid-19 в марте это заболевание стало причиной 159 000 летальных исходов в 24 европейских странах.

По данным ВОЗ, Россия, Великобритания, Белоруссия, Турция и Италия стали странами, которые сообщили о самом высоком совокупном количестве подтверждённых случаев за последние две недели. На долю Испании, Италии, Великобритании и Франции приходится 72% всех случаев смерти от Covid-19 в Европе.