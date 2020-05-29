Что я делала из полетов на даче

Алексей Вольцев

Как-то подвернулся случай взять много полетов совершенно бесплатно. Заплатить нужно было только за перевозку, да и то копейки. Конечно, после того, как мы приобрели дачу, мы не могли отказаться от такой возможности. Когда множество полетов оказались у нас на даче, встал вопрос, как же их применить. Конструкции массивные, к тому же достаточно тяжелые. Идей было множество, поделюсь некоторыми из них.

Для начала я сделала грядку для зелени. Для этого не понадобилось никаких усилий. Перекопала небольшой участок земли, размером как один полет. Положила полет, ровной стороной, которой дощечки-вверх. Подсыпала между дощечками компоста и высадила зелень. Никаких сорняков, очень удобно и поливать и собирать зелень. В каждом рядке росло что-то свое. А самое главное, получилось очень даже симпатично.





Полеты еще не все использованы. Когда у меня появятся новые идеи-я обязательно с вами поделюсь. Но уже понимаю, что вещь это полезная и очень многофункциональная. Так что никогда не отказывайтесь, если появится возможность приобрести такие конструкции.