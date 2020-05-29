Что смотреть онлайн 29 мая. Расписание трансляций

Лидия Мартынова

Утро

Сегодня в театре Вахтангова показывают "Принцессу Турандот" в постановке Евгения Вахтангова, в МХТ имени Чехова "Иванов" в постановке Юрия Бутусова, а в РАМТе "Ксения Петербургская". Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.

С 2:30 (29 мая) до 1:30 (30 мая) доступна запись возобновленной постановки Метрополитен-оперы 2003 года "Троянцы" Гектора Берлиоза. Режиссер Франческа Замбелло, дирижер Фабио Луизи. В ролях: Дебора Войт, Сюзан Грэм, Брайан Химель, Дуэйн Крофт.

День

приглашает на спектакль "Автор и режиссер Владислав Костин.

В 16:00 электротеатр Станиславский покажет фильмы из архива Бориса Юхананова: "Путешествие сквозь Апокалипсис" (2013) и "Духовный инстинкт" (2008-2013) режиссера Евгения Похиса.

В 16:30 Русский музей приглашает послушать лекцию о "Союзе молодежи" ведущего методиста музея, искусствоведа Александра Кибасова.