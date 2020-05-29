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Что смотреть онлайн 29 мая. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 29 мая. Расписание трансляций
Сегодня в театре Вахтангова показывают "Принцессу Турандот" в постановке Евгения Вахтангова, в МХТ имени Чехова "Иванов" в постановке Юрия Бутусова, а в РАМТе "Ксения Петербургская". Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (29 мая) до 1:30 (30 мая) доступна запись возобновленной постановки Метрополитен-оперы 2003 года "Троянцы" Гектора Берлиоза. Режиссер Франческа Замбелло, дирижер Фабио Луизи. В ролях: Дебора Войт, Сюзан Грэм, Брайан Химель, Дуэйн Крофт.


приглашает на спектакль "Круглый год". Автор и режиссер Владислав Костин.

День

В 16:00 электротеатр Станиславский покажет фильмы из архива Бориса Юхананова: "Путешествие сквозь Апокалипсис" (2013) и "Духовный инстинкт" (2008-2013) режиссера Евгения Похиса.


В 16:30 Русский музей приглашает послушать лекцию о "Союзе молодежи" ведущего методиста музея, искусствоведа Александра Кибасова.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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