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Цукерберг раскритиковал Twitter

Цукерберг раскритиковал Twitter
Социальные сети не должны подвергать цензуре высказывания людей, если они предоставляют для этого возможность, заявил основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в интервью телеканалу Fox News.

Таким образом он раскритиковал компанию Twitter за то, что пост американского президента Дональда Трампа в соцсети был помечен значком недостоверности.
"Думаю, у нас иная политика, чем в Twitter. Уверен, что Facebook не должен быть арбитром правдивости всего, что говорят люди в Сети", — сказал Цукерберг.

Основатель социальной сети также выразил мнение, что частные компании не должны совершать подобные действия, если они предоставляют людям платформу для выражения своих взглядов.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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