Цукерберг раскритиковал Twitter
Сегодня, 07:56 Влада Некрасова
Социальные сети не должны подвергать цензуре высказывания людей, если они предоставляют для этого возможность, заявил основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в интервью телеканалу Fox News.
Таким образом он раскритиковал компанию Twitter за то, что пост американского президента Дональда Трампа в соцсети был помечен значком недостоверности.
"Думаю, у нас иная политика, чем в Twitter. Уверен, что Facebook не должен быть арбитром правдивости всего, что говорят люди в Сети", — сказал Цукерберг.
Основатель социальной сети также выразил мнение, что частные компании не должны совершать подобные действия, если они предоставляют людям платформу для выражения своих взглядов.
По материалам: gogetnews.info