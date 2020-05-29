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Далеко не первое беззаконие. МИД прокомментировал гибель Флойда в США

Далеко не первое беззаконие. МИД прокомментировал гибель Флойда в США
Министерство иностранных дел РФ призвало к тщательному расследованию убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США, и напомнили, что подобное беззаконие со стороны полицейских встречается в США слишком часто, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

"Призываем американские власти принять реальные и действенные меры по исправлению сложившейся ситуации, вернуться к добросовестному выполнению международных обязательств, привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия. И, конечно, тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда", – заявили в МИД России.

В ведомстве напомнили, что данный инцидент является далеко не первым "в череде проявлений беззакония и неоправданного насилия со стороны "стражей порядка" в США". Так, в 2016 году офицер полиции США открыл огонь по несовершеннолетнему, в результате чего тот погиб. При этом подросток не предпринимал никаких попыток нападения. В марте текущего года американские полицейские расстреляли 26-летнюю сотрудницу скорой помощи Бреонны Тейлор в штате Кентукки.

# Политика
По материалам: ria.ru

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