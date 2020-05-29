Доктор Мясников: вирус выдохся

Анастасия Иванова

Коронавирус, переходя от одного человека к другому, постепенно ослабевает. Волна спадает, и через месяц-полтора начнет отступать сама по себе. Такой прогноз озвучил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Вирус как бы фильтруется через наши иммунные силы и, борясь с ними, теряет свою былую мощь. То есть каждый раз, попадая в очередной организм, дальше идёт немного ослабленный, — написал эксперт в Telegram. — Волна ширится, но через месяц-полтора начинает отступать сама по себе: чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силу, способность заражать и убивать. Вопрос: если вирус так или иначе выдыхается, то чего мы с ним боремся карантином и прочее? Выигрываем время, растягиваем процесс, делаем взлёт кривой более пологим. (Не мы его в итоге побеждаем, он сам выдыхается, нам главное переждать с минимальными потерями). Вот то, что мы видим сегодня: волна спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами.

Всё, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго. Но в любом случае, если не произойдёт мутации, то большой беды он уже не наделает».

Как сообщало ИА Newstes, в мире выявили уже 5,9 млн случаев нового коронавируса, он убил более 360 тыс. человек. По количеству инфицированных в мире лидируют США, Бразилия, Россия и страны Европы.

В России зарегистрировано 379 тыс. случаев Covid-19. Выздоровели более 150 тыс. человек или 40% от общего числа заразившихся. Скончались 4 142 человека.