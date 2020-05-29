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Джастин Бибер выложил снимок на фоне русского слова ***** и осудил расизм

Джастин Бибер выложил снимок на фоне русского слова ***** и осудил расизмФото: @justinbieber

Американский поп-певец Джастин Бибер выложил в своем Instagram-аккаунте снимок на фоне русского слова ***** [шлюха] и осудил расизм.

«Ни одна жизнь не будет иметь значения, пока жизни темнокожих не будут иметь значения», — написал артист под фотографией. На ней он запечатлен сидящим на крыше, на которой большими буквами написано матерное слово.

Русскоязычных подписчиков повеселил пост Бибера и они начали активно его комментировать. «Ничего личного, но у вас ***** за спиной», — пошутил юзер _mackie_messer_. «2020 год в одном фото», — отреагировала подписчица mkhripko.

Ранее в мае артист выразил сожаление из-за потери девственности до брака с моделью Хейли Болдуин. Исполнитель заявил, что ни о чем не жалеет в жизни, так как случившееся с ним сделало его тем, кем он стал. При этом Бибер отметил, что отказался бы от секса до брака, если бы у него была возможность вернуться в прошлое.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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