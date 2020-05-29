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Фельдшерско-акушерским пунктам в труднодоступных районах предлагают разрешить продажу лекарств

Фельдшерско-акушерским пунктам в труднодоступных районах предлагают разрешить продажу лекарств

Сотрудникам фельдшерско-акушерских пунктов в городских поселениях, где нет аптек, предлагают разрешить вести фармацевтическую деятельность. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в июне.

Документ разработан Архангельским областным собранием депутатов. Предлагается внести изменения в закон «Об обращении лекарственных средств» в части особенностей осуществления фармацевтической деятельности в труднодоступных районах. Авторы законопроекта отмечают, что для региона чрезвычайно актуален вопрос доступности медикаментов для жителей городских населённых пунктов, где нет аптечных сетей. Зачастую такие городки находятся на островах, и там живут, в основном, граждане пенсионного возраста, для которых лекарства жизненно необходимы. Областные власти неоднократно поднимали вопрос об организации аптечных пунктов в таких районах, но пока они там не появились, так как нет помещений и специалистов.

Авторы инициативы указывают, что медицинскую помощь населению на труднодоступных территориях городских поселений оказывают работники фельдшерско-акушерских пунктов, которые являются структурными подразделениями городских медицинских организаций. В законе «Об обращении лекарственных средств говорится», что эти пункты вправе осуществлять фармацевтическую деятельность только если находятся в сельских поселениях. Проектом предлагается распространить указанную норму и на городские поселения, в которых нет аптек. Конкретный перечень таких труднодоступных территорий городских населенных пунктов предлагается устанавливать нормативным правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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По материалам: pnp.ru

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