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Гарри Поттер возглавил российский рейтинг любимых героев детских книг

Гарри Поттер возглавил российский рейтинг любимых героев детских книг
Главный герой саги Джоан Роулинг Гарри Поттер возглавил российский рейтинг любимых персонажей детских книг, в пятерку лидеров вошли также Карлсон и дядя Федор, сообщила пресс-служба сервиса MyBook.

В преддверии Международного дня защиты детей, который ежегодно празднуется 1 июня, MyBook изучил самые популярные у российских читателей и слушателей детские книги за последний год и создал рейтинг главных героев этих произведений.

"Всего было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей. В общем зачете среди электронных и аудиокниг лидирует Гарри Поттер, главной герой волшебной саги Джоан Роулинг. На втором месте — 6-летний самостоятельный мальчик дядя Федор из культовой книги "Зима в Простоквашино" Эдуарда Успенского, на третьем — красивый и в меру упитанный Карлсон, чьи приключения описаны в сказке "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен. Замыкают пятерку лидеров любознательная Черити Тиддлер, главная героиня книги английской писательницы Мари-Од Мюрай, и обаятельный и непоседливый домовенок Кузя — персонаж одноименной сказки Татьяны Александровой", — говорится в сообщении.


Топ самых популярных детских персонажей электронных книг также возглавил Гарри Поттер, кроме того, в список вошли Конек-Горбунок Петра Ершова, главный герой сборника "Денискины рассказы" Виктора Драгунского и Элли из книги Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города".


Среди детских героев, о чьих приключениях пользователи MyBook предпочитают слушать, а не читать, на первом месте оказался любимый несколькими поколениями россиян дядя Федор, на втором — Карлсон, знакомый детям и взрослым благодаря сказке Астрид Линдгрен, на третьем — домовенок Кузя из одноименного мультфильма и еще один знаменитый персонаж Линдгрен — Пеппи Длинныйчулок.

Как добавили в пресс-службе, согласно статистике MyBook, с начала 2020 года детские аудиокниги пользователи сервиса стали слушать в 11 раз чаще по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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