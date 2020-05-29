Гарри Поттер возглавил российский рейтинг любимых героев детских книг

Анастасия Иванова

Главный герой саги Джоан Роулинг Гарри Поттер возглавил российский рейтинг любимых персонажей детских книг, в пятерку лидеров вошли также Карлсон и дядя Федор, сообщила пресс-служба сервиса MyBook.

В преддверии Международного дня защиты детей, который ежегодно празднуется 1 июня, MyBook изучил самые популярные у российских читателей и слушателей детские книги за последний год и создал рейтинг главных героев этих произведений.

"Всего было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей. В общем зачете среди электронных и аудиокниг лидирует Гарри Поттер, главной герой волшебной саги Джоан Роулинг. На втором месте — 6-летний самостоятельный мальчик дядя Федор из культовой книги "Зима в Простоквашино" Эдуарда Успенского, на третьем — красивый и в меру упитанный Карлсон, чьи приключения описаны в сказке "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен. Замыкают пятерку лидеров любознательная Черити Тиддлер, главная героиня книги английской писательницы Мари-Од Мюрай, и обаятельный и непоседливый домовенок Кузя — персонаж одноименной сказки Татьяны Александровой", — говорится в сообщении.

Топ самых популярных детских персонажей электронных книг также возглавил Гарри Поттер, кроме того, в список вошли Конек-Горбунок Петра Ершова, главный герой сборника "Денискины рассказы" Виктора Драгунского и Элли из книги Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города".

Среди детских героев, о чьих приключениях пользователи MyBook предпочитают слушать, а не читать, на первом месте оказался любимый несколькими поколениями россиян дядя Федор, на втором — Карлсон, знакомый детям и взрослым благодаря сказке Астрид Линдгрен, на третьем — домовенок Кузя из одноименного мультфильма и еще один знаменитый персонаж Линдгрен — Пеппи Длинныйчулок.

Как добавили в пресс-службе, согласно статистике MyBook, с начала 2020 года детские аудиокниги пользователи сервиса стали слушать в 11 раз чаще по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.